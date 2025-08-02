В Армении оправдались за выделенные миллионы на концерт Джей Ло

Семь миллионов долларов, которые власти Армении планируют выделить на организацию концерта американской певицы Дженнифер Лопес, является оправданным решением. Об это заявил вице-мэр Еревана Армен Памбукчян.

Планируется, что выступление привлечёт около 15 тысяч иностранных туристов, каждый из которых потратит в стране не менее 500 долларов. Памбукчян также подчеркнул, что выступление звезды такого масштаба положительно повлияет на международный имидж и узнаваемость Армении.

«Таким образом, если сопоставить количество гостей и их средние расходы, то получится, что отчисление 7 миллионов долларов нашим правительством полностью оправдано», — заявил вице-мэр.

Концерт Лопес запланирован на воскресенье и пройдёт на республиканском стадионе. Армянские пользователи социальных сетей же выразили недовольство большими затратами на организацию выступления певицы.