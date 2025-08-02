В Армении оправдались за выделенные миллионы на концерт Джей Ло
Вице-мэр Еревана Памбукчян назвал расходы в $7 млн на концерт Лопес оправданными
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Семь миллионов долларов, которые власти Армении планируют выделить на организацию концерта американской певицы Дженнифер Лопес, является оправданным решением. Об это заявил вице-мэр Еревана Армен Памбукчян.
Планируется, что выступление привлечёт около 15 тысяч иностранных туристов, каждый из которых потратит в стране не менее 500 долларов. Памбукчян также подчеркнул, что выступление звезды такого масштаба положительно повлияет на международный имидж и узнаваемость Армении.
«Таким образом, если сопоставить количество гостей и их средние расходы, то получится, что отчисление 7 миллионов долларов нашим правительством полностью оправдано», — заявил вице-мэр.
Концерт Лопес запланирован на воскресенье и пройдёт на республиканском стадионе. Армянские пользователи социальных сетей же выразили недовольство большими затратами на организацию выступления певицы.
Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес не приедет в Россию с концертом, несмотря на предварительные договорённости. Оказалось, что певица просто испугалась негативной реакции со стороны Запада. Звезда уже отменила шоу, за которое ей должны были заплатить не менее миллиона долларов.