Дженнифер Лопес осталась без юбки на праздновании 56-летия на концерте в Варшаве

Поп-дива Дженнифер Лопес продемонстрировала выдающееся хладнокровие и профессионализм на концерте в Варшаве, который совпал с её 56-м днем рождения. Во время выступления с костюмом артистки произошёл курьёз, который, однако, певица превратила в эффектный момент шоу.

В разгар праздничного концерта после неудачной попытки команды звезды поправить её костюм, юбка полностью соскользнула вниз, оставив Лопес в эффектных золотых трусах.

Джей Ло ни на секунду не растерялась. С улыбкой обратившись к залу, она моментально начала позировать, словно так и было задумано, и с абсолютным спокойствием произнесла: «Я тут, вообще-то, в одних трусах!» Когда стало очевидно, что юбка не подлежит быстрому ремонту, Лопес с артистизмом сорвала её и бросила в толпу фанатов, вызвав бурные овации.