Дженнифер Лопес впервые выступит в Узбекистане 7 августа

Американская звезда Дженнифер Лопес впервые выступит в Узбекистане в рамках своего всемирного турне. Концерт пройдёт 7 августа в Ташкенте. Об этом сообщили представители Фонда развития культуры и искусства.

«7 августа 2025 года на стадионе «Миллий» («Бунёдкор») в Ташкенте состоится концерт мировой суперзвезды Дженнифер Лопес в рамках её всемирного турне», — указано в сообщении.

Продажа билетов ещё не началась. Фонд сообщил, что организует первый концерт Лопес в стране, чтобы поддержать международное культурное сотрудничество и развить туризм в республике.