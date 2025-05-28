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28 мая, 05:13

Дженнифер Лопес впервые выступит в Узбекистане 7 августа

Дженнифер Лопес. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Дженнифер Лопес. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Американская звезда Дженнифер Лопес впервые выступит в Узбекистане в рамках своего всемирного турне. Концерт пройдёт 7 августа в Ташкенте. Об этом сообщили представители Фонда развития культуры и искусства.

«7 августа 2025 года на стадионе «Миллий» («Бунёдкор») в Ташкенте состоится концерт мировой суперзвезды Дженнифер Лопес в рамках её всемирного турне»,указано в сообщении.

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Продажа билетов ещё не началась. Фонд сообщил, что организует первый концерт Лопес в стране, чтобы поддержать международное культурное сотрудничество и развить туризм в республике.

Как сообщал Life.ru, в январе этого года Дженнифер Лопес официально развелась с актёром Беном Аффлеком. Пара смогла решить все имущественные вопросы.

Лия Мурадьян
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