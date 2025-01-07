Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись
People: Дженнифер Лопес официально развелась с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinseltown
Певица Дженнифер Лопес и актёр Бен Аффлек официально развелись спустя 20 недель после подачи документов. Согласно информации издания People, сторонам удалось достичь соглашения по всем вопросам.
Пара смогла решить все имущественные вопросы и теперь каждому отходит приобретённая во время совместной супружеской жизни недвижимость. Также Лопес и Аффлек пришли к мирному соглашению по поводу их общего дома, который уже выставлен на продажу.
В августе 2024 года стало известно, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком, с которым прожила в официальном браке с 2022 года. В документах было указано, что пара рассталась ещё 26 апреля 2024 года. В конце июня актёр съехал из общего с экс-супругой дома.