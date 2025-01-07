Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись

Певица Дженнифер Лопес и актёр Бен Аффлек официально развелись спустя 20 недель после подачи документов. Согласно информации издания People, сторонам удалось достичь соглашения по всем вопросам.

Пара смогла решить все имущественные вопросы и теперь каждому отходит приобретённая во время совместной супружеской жизни недвижимость. Также Лопес и Аффлек пришли к мирному соглашению по поводу их общего дома, который уже выставлен на продажу.