Дженнифер Лопес продефелировала в «голом» платье на светском рауте

Дженнифер Лопес вновь оказалась в центре внимания. На церемонии IndieWire Honors в Лос-Анджелесе 55-летняя певица блистала в облегающем платье, украшенном стразами. Это событие стало одним из многих, где Лопес показала себя во всей красе, сообщает Page Six.

Фанаты уже окрестили выход певицы «платьем мести», ссылаясь на знаменитый образ принцессы Дианы. Джей Ло продефилировала в наряде с откровенным вырезом, демонстрируя свою подтянутую фигуру и уверенность в себе. Поклонники актрисы считают, что Дженнифер хотела напомнить бывшему мужу, кого он потерял.

Проблемы в отношениях между Лопес и Аффлеком начали обостряться ещё в мае, когда появились слухи о разрыве. Причиной, как сообщают источники, стала публичность их жизни и сложный характер Аффлека. 52-летний актёр часто впадал в мрачное настроение и не справлялся со стрессом, что негативно сказывалось на их браке. Лопес, несмотря на все усилия поддерживать мужа, в конце концов подала на развод, что стало неожиданностью для многих.

Недавно Аффлек был замечен с бывшей женой Дженнифер Гарнер, с которой они сохранили дружеские отношения после развода в 2018 году. Вместе они отметили День благодарения, а Гарнер предложила провести Рождество с ней и детьми, что, возможно, стало ещё одним ударом для Лопес.

История Дженнифер Лопес и Бена Аффлека доказывает, что с кризисами и сложностями сталкиваются даже самые знаменитые пары. Их брак был второй попыткой быть вместе после долгого перерыва, но, похоже, публичность и личные проблемы оказались непреодолимыми. Несмотря на это, Лопес продолжает сиять на публике, демонстрируя силу и стойкость.