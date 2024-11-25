Дженнифер Лопес рассказала о работе с Беном Аффлеком над фильмом «Неудержимый»

Знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес раскрыла подробности работы над драмой «Неудержимый», продюсером которой стал её бывший партнёр Бен Аффлек. Её интервью изданию Amazon MGM Studios цитирует In Touch Weekly. Она поделилась тем, как ей пришлось преодолеть личные барьеры, чтобы создать убедительный образ Джуди Роблес — матери, безусловно поддерживающей сына с ограниченными возможностями.

«Я подошла к роли, отказавшись от эго, стараясь погрузиться в характер и глубоко уважать реального человека, которого я изображаю, ведь это её история», — отметила Дженнифер. Она акцентировала внимание на том, что в фильме зрители видят не её знаменитую личность, а исключительно Джуди Роблес. Лопес также подчеркнула, что встретилась с реальной Джуди, чтобы лучше понять её переживания и материнские чувства.

Аффлек, в свою очередь, не скупился на похвалу актрисе, назвав её работу «великолепной». Он отметил, что все участники проекта были по-настоящему вдохновлены созданием фильма. Дженнифер также поблагодарила коллег по съёмочной группе, подчеркнув их профессионализм и добросердечность.

Развод с Беном стал значительным испытанием для Лопес, однако она не жалеет о пережитом разрыве. «Это был важный шаг для меня, и я благодарна за этот опыт», — призналась она в интервью Interview Magazine.

Таким образом, участие в «Неудержимом» стало для Дженнифер Лопес не только сложной профессиональной задачей, но и шансом переосмыслить свои личные границы, а также укрепить внутреннюю гармонию.