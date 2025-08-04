Духота, грязь и давка: Россияне разочаровались концертом Лопес в Ереване

С 1 августа знаменитость начала свой тур Up All Night, в рамках которого она выступила с концертом в Армении, где к приезду исполнительницы были не слишком готовы. Фанаты жалуются, что из-за большого количества зрителей на территории образовалась давка, некоторым при 30-градусной жаре становилось плохо. Сиденья на стадионе имени Вазгена Саркисяна оказались грязными, а ждать Лопес пришлось слишком долго. Это совершенно не тот уровень, который ждали люди, заплатив за билет 40 тысяч и перелёт. Тем более, что мероприятие посетили более 30 тысяч человек, из которых 15 тысяч — туристы из других стран.