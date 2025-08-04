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4 августа, 12:05

Духота, грязь и давка: Россияне разочаровались концертом Лопес в Ереване

SHOT: Россияне были недовольны организацией концерта Дженнифер Лопес в Ереване

Дженнифер Лопес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Дженнифер Лопес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Туристы из России разочаровались концертом певицы Дженнифер Лопес в Ереване. Как сообщает SHOT, организаторы не рассчитали вместительность стадиона, что создало проблемы.

Концерт Дженнифер Лопес в Ереване. Видео © TikTok/ chlosparkle

С 1 августа знаменитость начала свой тур Up All Night, в рамках которого она выступила с концертом в Армении, где к приезду исполнительницы были не слишком готовы. Фанаты жалуются, что из-за большого количества зрителей на территории образовалась давка, некоторым при 30-градусной жаре становилось плохо. Сиденья на стадионе имени Вазгена Саркисяна оказались грязными, а ждать Лопес пришлось слишком долго. Это совершенно не тот уровень, который ждали люди, заплатив за билет 40 тысяч и перелёт. Тем более, что мероприятие посетили более 30 тысяч человек, из которых 15 тысяч — туристы из других стран.

Конфликт на концерте Дженнифер Лопес. Видео © Telegram /SHOT

Особо тяжёлая ситуация обстояла у сцены. Фанаты едва ли устроили драку, чтобы поближе снять певицу. Аналогичная проблема произошла и в Казахстане, где две девушки сцепились друг с другом за местом у сцены, одну из участниц конфликта охрана унесла со стадиона. При этом к выступлению артистки у поклонников нет претензий.

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Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес не приедет в Москву с концертом, несмотря на предварительные договорённости с российскими организаторами. Певица испугалась негативной реакции со стороны Запада и отменила шоу, за которое ей должны были заплатить не менее миллиона долларов.

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Юлия Сафиулина
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