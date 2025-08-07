Встреча Путина и Трампа
7 августа, 14:28

Макдональдс оформил права на товарный знак MCMUFFIN в России до 2034 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sorbis

Американский McDonald’s, покинувший российский рынок, собирается вновь начать кормить россиян своими макмаффинами. Бренд уже оформил права на товарный знак MCMUFFIN в России, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Под маркой MCMUFFIN планируется выпускать известнейшие блюда настоящей американской кухни — разнообразные бургеры со свининой, говядиной, рыбой и курицей.

Процедура регистрации заняла около семи месяцев. Исключительное право на товарный знак будет действовать вплоть до конца 2034 года, предоставляя компании долгосрочную защиту интеллектуальной собственности на территории России.

Ранее в ходе опроса россияне заявили, что очень ждут возвращения McDonald's и ряда других популярных брендов в Россию. А вот основатель сети «Теремок» считает, что американским бизнесменам придётся вывалить целую гору денег, чтобы вернуть в РФ свои бургеры.

