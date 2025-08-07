Макдональдс оформил права на товарный знак MCMUFFIN в России до 2034 года

Американский McDonald’s, покинувший российский рынок, собирается вновь начать кормить россиян своими макмаффинами. Бренд уже оформил права на товарный знак MCMUFFIN в России, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Под маркой MCMUFFIN планируется выпускать известнейшие блюда настоящей американской кухни — разнообразные бургеры со свининой, говядиной, рыбой и курицей.