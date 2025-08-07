Вооружённый мужчина захватил McDonald's на Украине и устроил стрельбу

В центре Черкасс неизвестный открыл стрельбу в ресторане McDonald's (Макдональдс), после чего забаррикадировался внутри. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Труха

«Полиция Черкасс работает на месте стрельбы в заведении питания в центре города. Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал», — говорится в заявлении ведомства.