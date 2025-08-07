Вооружённый мужчина захватил McDonald's на Украине и устроил стрельбу
В украинских Черкассах мужчина с оружием захватил Макдональдс и устроил стрельбу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 8th.creator
В центре Черкасс неизвестный открыл стрельбу в ресторане McDonald's (Макдональдс), после чего забаррикадировался внутри. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Труха
«Полиция Черкасс работает на месте стрельбы в заведении питания в центре города. Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал», — говорится в заявлении ведомства.
По данным правоохранителей, на месте происшествия работают спецназ и медики. Как сообщает УНИАН, из здания вынесли на носилках окровавленного мужчину — предположительно, это сам нападавший. Мотивы и требования злоумышленника остаются неизвестными.
Ранее Life.ru рассказывал, что на рынке в Киеве два человека погибли из-за взрыва гранаты – происхождение боеприпаса осталось неизвестным. К слову, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что примерно пятая часть вооружений, направляемых на Украину, попадает в теневой оборот.