Мужчина взорвал гранату и ранил пятерых полицейских под Киевом
Обложка © Пресс-служба Нацполиции Украины
В селе Михайловка-Рубежовка Киевской области произошёл взрыв гранаты, в результате которого пострадали пятеро сотрудников полиции. Инцидент подтвердили в Нацполиции Украины.
В доме нападавшего был обнаружен арсенал оружия, включая пистолеты, ружьё и боеприпасы. Фото © Пресс-служба Нацполиции Украины
Правоохранители прибыли по вызову 18-летней девушки, сообщившей об угрозах со стороны отца. 41-летний местный житель встретил их гранатой, ранив пятерых сотрудников. В ответ полицейские ликвидировали нападавшего. При обыске в его доме был обнаружен целый арсенал оружия, включая пистолеты, охотничье ружьё и боеприпасы.
На Украине постоянно происходят ЧП в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Недавно на рынке в Киеве два человека погибли из-за взрыва гранаты – происхождение боеприпаса осталось неизвестным. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что около 20 % поступающего на Украину оружия уходит на чёрный рынок.