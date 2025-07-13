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13 июля, 15:17

Мужчина взорвал гранату и ранил пятерых полицейских под Киевом

Обложка © Пресс-служба Нацполиции Украины

Обложка © Пресс-служба Нацполиции Украины

В селе Михайловка-Рубежовка Киевской области произошёл взрыв гранаты, в результате которого пострадали пятеро сотрудников полиции. Инцидент подтвердили в Нацполиции Украины.

В доме нападавшего был обнаружен арсенал оружия, включая пистолеты, ружьё и боеприпасы. Фото © Пресс-служба Нацполиции Украины

В доме нападавшего был обнаружен арсенал оружия, включая пистолеты, ружьё и боеприпасы. Фото © Пресс-служба Нацполиции Украины

Правоохранители прибыли по вызову 18-летней девушки, сообщившей об угрозах со стороны отца. 41-летний местный житель встретил их гранатой, ранив пятерых сотрудников. В ответ полицейские ликвидировали нападавшего. При обыске в его доме был обнаружен целый арсенал оружия, включая пистолеты, охотничье ружьё и боеприпасы.

В Харькове украинец угрожал взорвать гранату на территории военкомата
В Харькове украинец угрожал взорвать гранату на территории военкомата

На Украине постоянно происходят ЧП в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Недавно на рынке в Киеве два человека погибли из-за взрыва гранаты – происхождение боеприпаса осталось неизвестным. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что около 20 % поступающего на Украину оружия уходит на чёрный рынок.

Наталья Демьянова
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