Мужчина взорвал гранату и ранил пятерых полицейских под Киевом

В селе Михайловка-Рубежовка Киевской области произошёл взрыв гранаты, в результате которого пострадали пятеро сотрудников полиции. Инцидент подтвердили в Нацполиции Украины.

Правоохранители прибыли по вызову 18-летней девушки, сообщившей об угрозах со стороны отца. 41-летний местный житель встретил их гранатой, ранив пятерых сотрудников. В ответ полицейские ликвидировали нападавшего. При обыске в его доме был обнаружен целый арсенал оружия, включая пистолеты, охотничье ружьё и боеприпасы.