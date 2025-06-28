В Харькове украинец угрожал взорвать гранату на территории военкомата

В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату на территории военкомата, его задержали. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местную полицию.

Согласно сведениям, полученным от представителей правоохранительных органов, инцидент произошёл с 33-летним городским жителем, который вначале вступил в словесную перепалку с неизвестным лицом неподалёку от здания военного комиссариата. Конфликт, однако, не закончился на этом: мужчина вернулся на место происшествия, вооружившись гранатой Ф-1 и детонатором. В ходе проведения обыска по месту его жительства сотрудники полиции обнаружили ещё один взрывоопасный предмет. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.