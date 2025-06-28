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28 июня, 18:20

В Харькове украинец угрожал взорвать гранату на территории военкомата

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SergeyKPI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SergeyKPI

В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату на территории военкомата, его задержали. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местную полицию.

Согласно сведениям, полученным от представителей правоохранительных органов, инцидент произошёл с 33-летним городским жителем, который вначале вступил в словесную перепалку с неизвестным лицом неподалёку от здания военного комиссариата. Конфликт, однако, не закончился на этом: мужчина вернулся на место происшествия, вооружившись гранатой Ф-1 и детонатором. В ходе проведения обыска по месту его жительства сотрудники полиции обнаружили ещё один взрывоопасный предмет. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сильный пожар вспыхнул в одном из военкоматов Харькова
Сильный пожар вспыхнул в одном из военкоматов Харькова

Ранее в Москве поймали с поличным подростка, пытавшегося поджечь военкомат. Во время преступления у юноши загорелась рука. Подозрительного молодого человека заметили прохожие возле призывного пункта военкомата в Красносельском районе ЦАО около шести часов вечера. Скрыться ему не удалось, его быстро задержали. Предположительно, поджигатель несовершеннолетний, а его действия координировались из Украины. Сейчас территория вокруг военкомата оцеплена, здание серьёзно не пострадало.

Анастасия Никонорова
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