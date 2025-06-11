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11 июня, 17:37

Сильный пожар вспыхнул в одном из военкоматов Харькова

«Страна.ua»: В Харькове горит здание ТЦК, прилётов не зафиксировано

В Новобаварском районе Харькова вспыхнул пожар в здании территориального центра комплектования (ТЦК). Уточняется, что на момент возгорания прилётов в этот район не фиксировали, сообщает издание «Страна.ua».

Пожар в ТЦК в Харькове. Обложка © Telegram / Политика Страны

Официальных комментариев от украинских властей о причинах возгорания пока не поступало. Информация о пострадавших также не сообщается.

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Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о пожаре в административном здании Салтовского района. Тогда градоначальник уточнил, что причины возгорания выясняются, а на месте работали экстренные службы. О каком именно здании шла речь — также не уточнялось.

Обложка © Telegram / Политика Страны

Милена Скрипальщикова
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