Сильный пожар вспыхнул в одном из военкоматов Харькова

В Новобаварском районе Харькова вспыхнул пожар в здании территориального центра комплектования (ТЦК). Уточняется, что на момент возгорания прилётов в этот район не фиксировали, сообщает издание «Страна.ua».

Пожар в ТЦК в Харькове. Обложка © Telegram / Политика Страны

Официальных комментариев от украинских властей о причинах возгорания пока не поступало. Информация о пострадавших также не сообщается.