В Харькове сообщили о пожаре в административном здании

Харьковский градоначальник Игорь Терехов поделился в соцсетях новостью о пожаре, который вспыхнул в одном из административных зданий Салтовского района

Он подчеркнул, что на месте происшествия активно трудятся все соответствующие службы. Однако детали о конкретном здании, где произошел этот инцидент, пока остаются неизвестными.