В Харькове сообщили о пожаре в административном здании
Мэр Харькова Терехов сообщил о пожаре в административном здании
Харьковский градоначальник Игорь Терехов поделился в соцсетях новостью о пожаре, который вспыхнул в одном из административных зданий Салтовского района
Он подчеркнул, что на месте происшествия активно трудятся все соответствующие службы. Однако детали о конкретном здании, где произошел этот инцидент, пока остаются неизвестными.
Днём ранее взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Предварительно, они связаны с работой ПВО.
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