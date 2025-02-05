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Регион
5 февраля, 05:20

В Харькове сообщили о пожаре в административном здании

Мэр Харькова Терехов сообщил о пожаре в административном здании

Харьковский градоначальник Игорь Терехов поделился в соцсетях новостью о пожаре, который вспыхнул в одном из административных зданий Салтовского района

Он подчеркнул, что на месте происшествия активно трудятся все соответствующие службы. Однако детали о конкретном здании, где произошел этот инцидент, пока остаются неизвестными.

Днём ранее взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Предварительно, они связаны с работой ПВО.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
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