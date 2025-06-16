Подросток хотел поджечь военкомат в Москве, но загорелся сам

В Москве юного поджигателя военкомата задержали с поличным. У парня загорелась рука в момент преступления, сообщает SHOT.

Попытка поджога военкомата в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Подозрительного молодого человека заметили прохожие у призывного пункта комиссариата Красносельского района ЦАО сегодня около шести вечера. Далеко убежать он не успел. Поджигателя сразу задержали, предварительно, он несовершеннолетний и его действиями руководили с Украины. Сейчас территория вокруг военкомата оцеплена. Здание не получило серьёзных повреждений.