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16 июня, 16:53

Подросток хотел поджечь военкомат в Москве, но загорелся сам

SHOT: В Москве задержали несовершеннолетнего за попытку поджечь военкомат

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

В Москве юного поджигателя военкомата задержали с поличным. У парня загорелась рука в момент преступления, сообщает SHOT.

Попытка поджога военкомата в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Подозрительного молодого человека заметили прохожие у призывного пункта комиссариата Красносельского района ЦАО сегодня около шести вечера. Далеко убежать он не успел. Поджигателя сразу задержали, предварительно, он несовершеннолетний и его действиями руководили с Украины. Сейчас территория вокруг военкомата оцеплена. Здание не получило серьёзных повреждений.

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Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что спецслужбы Украины продолжают попытки завербовать российских подростков для совершения диверсий за деньги. Среди молодёжи, совершающей преступления против общественной безопасности, распространены «мотивы национальной ненависти, а также поддержка террористической и нацистской идеологии». Речь идёт о поджогах военкоматов, железнодорожных станций и других объектов. Бастрыкин подчеркнул, что в зависимости от обстоятельств такие действия могут квалифицироваться как террористический акт или диверсия.

Татьяна Миссуми
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