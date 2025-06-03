Отловленному во время заграничного «пресс-тура» террористу с Урала вынесли суровый вердикт
Суд отправил в колонию на 16 лет мужчину за поджог военкомата в Берёзовском
Алексей Рожков. Обложка © Telegram / Следком
В Свердловской области суд приговорил к 16 годам тюрьмы 27-летнего Алексея Рожкова, который совершил поджог военкомата в Берёзовском в 2022 году, а затем сбежал за границу. О приговоре рассказали в СК РФ и показали кадры допроса подозреваемого.
На Урале осудили мужчину за поджог военкомата в 2022 году. Видео © Telegram / Следком
«В ночь на 11 марта 2022 года фигурант совершил поджог военного объекта в городе Берёзовском. После этого он публично оправдал свои действия, выступив во время трансляции одной из видеопрограмм в сети Интернет, а также распространил дискредитирующую и заведомо ложную информацию о ВС РФ», — уточнили в ведомстве.
Рожков сразу после преступления сбежал за границу. За рубежом он успел дать несколько интервью, в которых «хотел побудить людей к действиям, направленным к прекращению СВО». В итоге российские силовики прервали его «пресс-тур» и доставили на родину, чтобы он предстал перед законом. Мужчина полностью признал свою вину. Он также рассказал, что прекрасно понимал, что может побудить других людей к аналогичным преступлениям, чего и добивался.
Суд признал задержанного виновным по статьям о теракте (ст. 205 УК РФ), публичном оправдании терроризма в Сети (ст. 205.2 УК РФ) и публичном распространении фейков о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ). Мужчина проведёт пять лет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.
Ранее в Курахово (ДНР) сотрудники ФСБ совместно с подразделениями группировки «Восток» Вооружённых сил РФ выявили крупный схрон с иностранным оружием, подготовленный украинскими диверсантами. Тайник был предназначен для использования противником во время майских праздников. Силовики изъяли внушительный арсенал: 22 единицы оружия, включая два пулемёта, два натовских противотанковых гранатомёта, два комплекса Javelin, восемь болгарских и шведских гранатомётов.