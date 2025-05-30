«Колоссальные деньги»: Стало известно, что может помешать возвращению McDonald's в РФ

Чтобы вернуться на российский рынок, McDonald's, вероятно, потребуется заплатить огромную сумму. Размер этой выплаты будет зависеть от финансовых результатов бизнеса, занявшего место зарубежной компании после ухода из России. Сумма может шокировать владельцев американского бизнеса, сказал основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.

«У них есть твёрдые договорённости на выкуп, но это будет очень дорого стоить. <...> Поэтому, чтобы вернуться в Россию, McDonald’s придётся отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком», — заявил Гончаров в беседе с «РБК».

Гончаров отметил, что в случае ухудшения показателей текущего бизнеса, McDonald's следует рассмотреть возможность возвращения в Россию. В настоящее время, однако, деятельность новой сети ресторанов стабильна и не вызывает опасений. Он также выразил уверенность, что российские потребители положительно воспримут возвращение McDonald's и других иностранных брендов, покинувших страну.