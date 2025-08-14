Блогерша Аня Покров отсудила 1,9 млн рублей у коммуникационного агентства

Блогерша Аня Покров (Анна Покровская) выиграла судебный процесс против московского коммуникационного агентства «Апрель», взыскав с компании 1,9 млн рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс» .

Напомним, изначально инфлюенсер подавала иск на сумму 3,355 млн рублей, обвиняя агентство в нарушении условий договора. В ходе разбирательства Покровская уменьшила свои требования до 1,87 млн рублей. После того как стороны не смогли договориться мирно, Арбитражный суд Москвы 12 августа полностью удовлетворил исковые требования блогера.