Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 10:57

Блогерша Аня Покров отсудила 1,9 млн рублей у коммуникационного агентства

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pokrov90

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pokrov90

Блогерша Аня Покров (Анна Покровская) выиграла судебный процесс против московского коммуникационного агентства «Апрель», взыскав с компании 1,9 млн рублей. Об этом сообщает издание «Постньюс».

Напомним, изначально инфлюенсер подавала иск на сумму 3,355 млн рублей, обвиняя агентство в нарушении условий договора. В ходе разбирательства Покровская уменьшила свои требования до 1,87 млн рублей. После того как стороны не смогли договориться мирно, Арбитражный суд Москвы 12 августа полностью удовлетворил исковые требования блогера.

Певица Dead Blonde отказалась петь на фестивале «Будущее» и засудила организаторов
Певица Dead Blonde отказалась петь на фестивале «Будущее» и засудила организаторов
BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar