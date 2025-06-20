Певица Dead Blonde отказалась петь на фестивале «Будущее» и засудила организаторов

Организатор ежегодного музыкального фестиваля «Будущее» Данил Горпенко подал иск к певице Арине Мурашевой, выступающей под псевдонимом Dead Blonde. С артистки требовали взыскать 6 миллионов рублей за нарушение соглашения о концертной деятельности, однако суд иск отклонил. Более того, был удовлетворён встречный иск певицы. Об этом пишет «Постньюс».

Мурашева несколько лет являлась хедлайнером фестиваля, но в этом году она отказалась от выступления. По словам артситки, на это повлияли «сложные и противоречивые рабочие отношения» с организаторами. Горпенко подал иск ещё в феврале. Он потребовал взыскать с неё 6 миллионов рублей и 138 тысяч в качестве неустойки. В ходе слушаний Мурашева выдвинула встречный иск.

Певица потребовала с Горпенко за расторжение того же договора 600 тысяч рублей и 65 тысяч неустойки. В конце мая суд завершил рассмотрение спора. Организатору фестиваля было отказано в требованиях к певице, при это её иск был полностью удовлетворён.