Богиня шпионажа: Россиянка выследила новую жену бывшего и засудила его благодаря её соцсетям
Жительница Химок отсудила у бывшего алименты благодаря снимкам его новой жены
Жительница Химок Московской области отсудила у бывшего мужа алименты благодаря фотографиям его новой жены в социальных сетях. Пока мужчина бегал от бывшей и говорил о проблемах, супруга постила снимки из Дубая и показывала роскошные сумочки, пишет SHOT.
Девушка рассталась с мужем ещё в 2017 году. Он оставил супруге и 7-летней дочке квартиру, но алименты с тех пор платить отказывался, ссылаясь на проблемы с бизнесом. Но всё испортила его новая дама сердца – инфлюенсерка постила фото с дорогими подарками из люксовых отелей. Как рассказала нам адвокат жительницы Химок Алина Селиханова, вся эта роскошная жизнь стала доказательством в суде.
Теперь мужчине придётся тратиться и на алименты для дочери. Кстати, обладательница всей роскоши после длительных судов супруга тоже с ним развелась и тоже осталась с ребёнком.
Сложности в личной жизни не чужды и звёздам. К примеру, певица Алсу развелась со своим мужем спустя 18 лет брака. Журналисты подозревают, что бизнесмен мог изменить супруге. Недавно певица отметила, что научилась отпускать былые обиды, чтобы жить сегодняшним днём. Тем не мене, звезда подала иск на раздел многомиллионного имущества с экс-супругом, а также потребовала запретить ему выезд из страны.