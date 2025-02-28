Богиня шпионажа: Россиянка выследила новую жену бывшего и засудила его благодаря её соцсетям

Жительница Химок Московской области отсудила у бывшего мужа алименты благодаря фотографиям его новой жены в социальных сетях. Пока мужчина бегал от бывшей и говорил о проблемах, супруга постила снимки из Дубая и показывала роскошные сумочки, пишет SHOT .

Девушка рассталась с мужем ещё в 2017 году. Он оставил супруге и 7-летней дочке квартиру, но алименты с тех пор платить отказывался, ссылаясь на проблемы с бизнесом. Но всё испортила его новая дама сердца – инфлюенсерка постила фото с дорогими подарками из люксовых отелей. Как рассказала нам адвокат жительницы Химок Алина Селиханова, вся эта роскошная жизнь стала доказательством в суде.