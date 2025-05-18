Родственники Яниса Тиммы хотят отсудить у Седоковой 60 миллионов рублей

Родственники погибшего Яниса Тиммы намерены отсудить у Анны Седоковой 60 миллионов рублей за продажу квартиры, купленной в браке с баскетболистом. В настоящее время близкие спортсмена надеются на мирное разрешение ситуации, но если певица не согласится на это, они будут вынуждены обратиться в соответствующие органы.

По информации телеграм-канала Mash, в 2022 году Седокова и Тимма, будучи в браке, приобрели квартиру в жилом комплексе «Алые паруса». В сентябре 2024-го певица продала эту недвижимость минимум за 150 миллионов рублей, а уже в октябре подала на развод. Теперь адвокаты семьи покойного баскетболиста планируют через суд взыскать не менее 60 миллионов рублей, которые, согласно законодательству о разделе совместно нажитого имущества, должны быть переданы на содержание ребёнка Тиммы от первого брака, осиротевшего после его смерти.

Известно, что за время брака супруги приобрели пять квартир, четыре из которых – на стадии строительства, и затем продавали их после сдачи. Квартиру в «Алых парусах» они реализовали последней. Юристы подготовили досудебную претензию в адрес Седоковой, а семья Тиммы предлагает заключить мировое соглашение.

Кроме того, представители Тиммы утверждают, что Седокова предоставляет ложную информацию об их совместной жизни с Янисом, в частности, о том, что он якобы жил за её счёт. По словам адвокатов, у них есть доказательства финансовой состоятельности баскетболиста: зарплата по контракту с «Химками» с 2019 по 2021 год, продажа квартиры в Латвии за 500 тысяч евро и двух автомобилей на общую сумму 490 тысяч евро.