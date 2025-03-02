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2 марта, 06:24

«Это чудовище»: Отец покойного Тиммы обратился к Седоковой в соцсетях

Отец Яниса Тиммы заявил, что Седоковой «нужно бояться»

Анна Седокова и Райтис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / raitis_timma / annasedokova

Анна Седокова и Райтис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / raitis_timma / annasedokova

Отец погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обратился с социальных сетях к Анне Седоковой, которая в последнее время начала проявлять активность в социальных сетях. Райтис Тимма заявил, что приглашает её в гости и признался, что находится в чёрном списке у исполнительницы уже три года.

Публикации Райтиса Тиммы в соцсетях. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / raitis_timma

Публикации Райтиса Тиммы в соцсетях. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / raitis_timma

Тимма прокомментировал последний пост певицы в соцсетях, в котором она сообщила о том, что на днях впервые вышла на улицу и теперь она боится людей. В ответ мужчина написал, что «бояться надо, но поздно» и пригласил её к себе в гости.

«Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже 3 года, но есть добрые люди. Дайте ей знать», — написал мужчина.

Вместе с этим Тимма обратился к подписчикам и попросил не называть Седокову его невесткой.

«Не называйте её невесткой, она не достойна. Это чудовище», — написал Тимма.

«Легче не становится»: Седокова рассказала о жизни в страхе после гибели бывшего мужа Яниса Тиммы
«Легче не становится»: Седокова рассказала о жизни в страхе после гибели бывшего мужа Яниса Тиммы

Напомним, латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мёртвым в московском хостеле 17 декабря. По данным следствия, бывший муж Седоковой наложил на себя руки. На родине спортсмена заподозрили, что в деле есть криминальная составляющая. Родственники покойного подозревают, что певица могла быть замешана в его смерти.

Оксана Попова
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