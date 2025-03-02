«Это чудовище»: Отец покойного Тиммы обратился к Седоковой в соцсетях

Отец погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обратился с социальных сетях к Анне Седоковой, которая в последнее время начала проявлять активность в социальных сетях. Райтис Тимма заявил, что приглашает её в гости и признался, что находится в чёрном списке у исполнительницы уже три года.

Публикации Райтиса Тиммы в соцсетях. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / raitis_timma

Тимма прокомментировал последний пост певицы в соцсетях, в котором она сообщила о том, что на днях впервые вышла на улицу и теперь она боится людей. В ответ мужчина написал, что «бояться надо, но поздно» и пригласил её к себе в гости.

«Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже 3 года, но есть добрые люди. Дайте ей знать», — написал мужчина.

Вместе с этим Тимма обратился к подписчикам и попросил не называть Седокову его невесткой.