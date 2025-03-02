«Это чудовище»: Отец покойного Тиммы обратился к Седоковой в соцсетях
Отец Яниса Тиммы заявил, что Седоковой «нужно бояться»
Анна Седокова и Райтис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / raitis_timma / annasedokova
Отец погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обратился с социальных сетях к Анне Седоковой, которая в последнее время начала проявлять активность в социальных сетях. Райтис Тимма заявил, что приглашает её в гости и признался, что находится в чёрном списке у исполнительницы уже три года.
Публикации Райтиса Тиммы в соцсетях. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / raitis_timma
Тимма прокомментировал последний пост певицы в соцсетях, в котором она сообщила о том, что на днях впервые вышла на улицу и теперь она боится людей. В ответ мужчина написал, что «бояться надо, но поздно» и пригласил её к себе в гости.
«Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже 3 года, но есть добрые люди. Дайте ей знать», — написал мужчина.
Вместе с этим Тимма обратился к подписчикам и попросил не называть Седокову его невесткой.
«Не называйте её невесткой, она не достойна. Это чудовище», — написал Тимма.
Напомним, латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мёртвым в московском хостеле 17 декабря. По данным следствия, бывший муж Седоковой наложил на себя руки. На родине спортсмена заподозрили, что в деле есть криминальная составляющая. Родственники покойного подозревают, что певица могла быть замешана в его смерти.