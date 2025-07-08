Блогерша Аня Покров хочет отсудить почти 2 млн у коммуникационного агентства

Блогер и певица Аня Покров обратилась в суд с требованием взыскать около двух миллионов рублей с коммуникационного агентства «Апрель». Артистка заявила о нарушении условий двустороннего соглашения со стороны агентства, сообщает «Постньюс».

В конце мая Анна Покровская (настоящее имя артистки) подала иск в Арбитражный суд Москвы, требуя от агентства 3 355 000 рублей. Иск был принят к рассмотрению, однако в конце июня блогерша подала ходатайство об уменьшении суммы исковых требований до 1 870 000 рублей, включающих 1 485 000 рублей задолженности по договору и 385 000 рублей неустойки.

Арбитражный суд удовлетворил ходатайство 3 июля и назначил рассмотрение дела по существу на 12 августа. Суду рекомендовал сторонам предпринять попытки мирного урегулирования спора до этой даты.