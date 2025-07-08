Блогерша Аня Покров хочет отсудить почти 2 млн у коммуникационного агентства
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Блогер и певица Аня Покров обратилась в суд с требованием взыскать около двух миллионов рублей с коммуникационного агентства «Апрель». Артистка заявила о нарушении условий двустороннего соглашения со стороны агентства, сообщает «Постньюс».
В конце мая Анна Покровская (настоящее имя артистки) подала иск в Арбитражный суд Москвы, требуя от агентства 3 355 000 рублей. Иск был принят к рассмотрению, однако в конце июня блогерша подала ходатайство об уменьшении суммы исковых требований до 1 870 000 рублей, включающих 1 485 000 рублей задолженности по договору и 385 000 рублей неустойки.
Арбитражный суд удовлетворил ходатайство 3 июля и назначил рассмотрение дела по существу на 12 августа. Суду рекомендовал сторонам предпринять попытки мирного урегулирования спора до этой даты.
Ранее Life.ru рассказал, что жительница Краснодарского края смогла отсудить деньги у МВД за испорченный отпуск в Таиланде. Женщина не улетела на отдых из-за того, что в графе «пол» было указано «м». Супруг также отказался от поездки, но пара смогла вернуть деньги за путёвки и получить 20 тысяч рублей за моральный ущерб.