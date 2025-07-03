Суд поддержал женщину, не улетевшую в Таиланд из-за ошибки в загранпаспорте

Суд в Краснодарском крае решил, что россияне не обязаны замечать мелкие ошибки в заграничных паспортах. Это произошло после обращения пары, которая не смогла поехать в Таиланд из-за ошибки в паспорте жены. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на решение инстанции.

Когда они проходили контроль, пограничники увидели, что в графе «пол» у жены было указано «м», и не пропустили её. Муж тоже отказался от поездки.

Суды первой и второй инстанции решили, что Министерство внутренних дел (МВД) должно вернуть паре деньги за путёвки на сумму 206 тысяч рублей и выплатить 20 тысяч рублей за моральный ущерб. Паспортный стол не согласился с этим решением и заявил, что женщина сама должна была проверить паспорт.

Однако кассационный суд не поддержал эту позицию, отметив, что ошибка в графе «пол» не является очевидной для обычного человека. Суд также подчеркнул, что поездка была запланирована на 8 Марта. В МВД обязали выплатить всю сумму.