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3 июля, 13:22

Суд поддержал женщину, не улетевшую в Таиланд из-за ошибки в загранпаспорте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rbkomar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rbkomar

Суд в Краснодарском крае решил, что россияне не обязаны замечать мелкие ошибки в заграничных паспортах. Это произошло после обращения пары, которая не смогла поехать в Таиланд из-за ошибки в паспорте жены. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на решение инстанции.

Когда они проходили контроль, пограничники увидели, что в графе «пол» у жены было указано «м», и не пропустили её. Муж тоже отказался от поездки.

Суды первой и второй инстанции решили, что Министерство внутренних дел (МВД) должно вернуть паре деньги за путёвки на сумму 206 тысяч рублей и выплатить 20 тысяч рублей за моральный ущерб. Паспортный стол не согласился с этим решением и заявил, что женщина сама должна была проверить паспорт.

Однако кассационный суд не поддержал эту позицию, отметив, что ошибка в графе «пол» не является очевидной для обычного человека. Суд также подчеркнул, что поездка была запланирована на 8 Марта. В МВД обязали выплатить всю сумму.

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Петербуржец решил засудить МВД за срыв путешествия из-за ошибки в загранпаспорте

Подобный случай произошёл в прошлом году, когда житель Санкт-Петербурга не смог отправиться в Объединённые Арабские Эмираты из-за недостатка машиносчитываемой полосы в его заграничном паспорте. В результате отмены поездки мужчина решил подать иск против МВД в Красногвардейский районный суд, требуя компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Он счёл эту сумму справедливой за сорванную поездку и за время, проведённое им в службе пограничного контроля аэропорта.

Анастасия Никонорова
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