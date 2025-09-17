«Виртуозов мата трудно найти»: Филолог высказалась о запрете нецензурных частушек «Сектора Газа»
Филолог Карабулатова: С запретом Сектора Газа матерные частушки не исчезнут
Мат — неотъемлемый экспрессивный инструмент языка, и его запрет не уничтожит матерные частушки. Об этом Life.ru рассказала доктор филологических наук, профессор МГУ Ирина Карабулатова, комментируя призыв запретить творчество «Сектора Газа».
Мат — это заветная лексика языка. Любая система, любой этнокультурный код строятся на биноме «разрешённое – запрещённое». Если запрещать один показатель без разумного объяснения, не вырабатывается норма и становится непонятно, что именно нельзя. Мат — это экспрессия эмоций, выраженная с помощью языка.
Карабулатова подчеркнула, что виртуозное использование мата — это редкий талант, отражающий культурные особенности народа. Она отметила, что даже великие писатели, такие как Александр Пушкин, не чурались матерных выражений. По её мнению, язык не терпит насилия, и попытки запретить мат обречены на провал. Приводя в пример лидера «Сектора Газа» Юрия Хоя, Карабулатова заявила, что матерные частушки — это часть народной культуры, и если запретить одни, то появятся другие потому, что это идёт от самого народа.
Филолог подчеркнула, что нецензурная лексика имеет долгую историю, присутствуя в культуре Серебряного века, в период революционных перемен и в советское время. Хотя люди были знакомы с такими словами, они не составляли основу общения. Эксперт пояснила, что мат служит для усиления эмоциональности и помогает достичь взаимопонимания между говорящим и слушающим. Главное, по её мнению, не полный запрет нецензурной лексики, а недопущение её превращения в единственный способ выражения мыслей.
Напомним, ранее появилась информация, что в России якобы обсуждается возможный запрет творчества группы «Сектор Газа». Утверждалось, что это связано с новыми требованиями к произведениям искусства, которые должны соответствовать духовно-нравственным ценностям. Позднее глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина извинилась перед поклонниками за фривольную интерпретацию её высказывания и опровергла информацию о запрете группы.