«Виртуозов мата трудно найти»: Филолог высказалась о запрете нецензурных частушек «Сектора Газа»

Мат — это заветная лексика языка. Любая система, любой этнокультурный код строятся на биноме «разрешённое – запрещённое». Если запрещать один показатель без разумного объяснения, не вырабатывается норма и становится непонятно, что именно нельзя. Мат — это экспрессия эмоций, выраженная с помощью языка.

Карабулатова подчеркнула, что виртуозное использование мата — это редкий талант, отражающий культурные особенности народа. Она отметила, что даже великие писатели, такие как Александр Пушкин, не чурались матерных выражений. По её мнению, язык не терпит насилия, и попытки запретить мат обречены на провал. Приводя в пример лидера «Сектора Газа» Юрия Хоя, Карабулатова заявила, что матерные частушки — это часть народной культуры, и если запретить одни, то появятся другие потому, что это идёт от самого народа.