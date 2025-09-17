В России хотят запретить группу «Сектор Газа»
В России могут запретить творчество легендарной группы «Сектор Газа» в связи с новыми требованиями о соответствии произведений духовно-нравственным ценностям. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в интервью изданию «Абзац».
«На музыкальных площадках группу «Сектор Газа», безусловно, нужно запретить. Что касается социальных сетей, то у нас есть Роскомнадзор. Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал», — заявила Останина.
Парламентарий подчеркнула, что её комитет рассмотрит этот вопрос в ближайшее время и даст соответствующее поручение сотрудникам.
Основанная в 1987 году воронежским музыкантом Юрием Клинских группа получила широкую известность благодаря текстам, отражавшим реалии постсоветского периода. Название коллектива отсылает к местному фольклору — «Сектором Газа» жители Воронежа традиционно называют промышленную зону на левом берегу города. Первые записи группы, сделанные в 1989 году, не получили широкого признания, но после выхода альбомов «Зловещие мертвецы» и «Ядрёна вошь» в 1990 году коллектив обрёл всероссийскую популярность.
Ранее сообщалось о намерении признать группу «Сплин» иноагентами и запретить их выступления в России. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выразил мнение, что коллективу не следует разрешать проводить концерты в стране. Он также призвал провести проверку музыкантов, уехавших за границу после начала специальной военной операции, на предмет иностранного финансирования.