Рок и смерть: В России стартовали съёмки фильма про лидера группы «Сектор газа» Хоя

«Спасибо Володе Щеголькову и Диме Недидову за то, что смогли написать и донести буквально на руках до съёмок эту замечательную историю. Особенно волнительно, что на съёмки приехала Ирина — дочь Юрия Клинских. Ирина «в материале» с самого начала, с первых разработок сценария и видно как ей это по-настоящему важно», — написал продюсер.

Напомним, Юрий Хой Клинских основал «Сектор Газа» в Воронеже в конце 1987 года. Всего в активе группы было 15 альбомов. Она распалась в 2000 году после смерти Хоя. Режиссёр Владимир Щегольков объявил о своей задумке создать полнометражный фильм о группе «Сектор Газа» и её лидере два года назад, но только сейчас началась реализация проекта. Хой скончался в возрасте 35 лет. По официальной версии он умер от инфаркта, однако о сих пор его гибель окутана тайной.