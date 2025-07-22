Рок и смерть: В России стартовали съёмки фильма про лидера группы «Сектор газа» Хоя
В России стартовали съёмки художественного фильма про судьбу Юрия Хоя
Обложка © Youtube / Программа "А". Архив Сергея Антипова
В России приступили к съёмкам полнометражного художественного фильма «Сектор газа», в котором основное внимание будет уделено судьбе основателя и солиста коллектива Юрия Хоя (Клинских). Режиссёр киноленты — Владимир Щегольков. О начале съёмочного процесса сообщил в телеграм-канале генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier и видеохостинга RuTube Давид Кочаров.
Начались съёмки фильма про «Сектор газа». Фото © Telegram / Генпродюсер Давид
«Спасибо Володе Щеголькову и Диме Недидову за то, что смогли написать и донести буквально на руках до съёмок эту замечательную историю. Особенно волнительно, что на съёмки приехала Ирина — дочь Юрия Клинских. Ирина «в материале» с самого начала, с первых разработок сценария и видно как ей это по-настоящему важно», — написал продюсер.
Напомним, Юрий Хой Клинских основал «Сектор Газа» в Воронеже в конце 1987 года. Всего в активе группы было 15 альбомов. Она распалась в 2000 году после смерти Хоя. Режиссёр Владимир Щегольков объявил о своей задумке создать полнометражный фильм о группе «Сектор Газа» и её лидере два года назад, но только сейчас началась реализация проекта. Хой скончался в возрасте 35 лет. По официальной версии он умер от инфаркта, однако о сих пор его гибель окутана тайной.