«Уже два года как...» Раскрыта главная тайна личной жизни экс-солиста группы «Корни»
Певица Тонева: Бывший солист группы Корни Артемьев стал отцом два года назад
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Бывший участник группы «Корни» и выпускник «Фабрики звёзд» Павел Артемьев уже два года как стал отцом. Музыкант тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому о рождении ребёнка не знали даже самые преданные поклонники. Завесу тайны случайно приоткрыла приятельница артиста, солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева.
«Я больше смотрела в сторону дуэта с Пашей, потому что он пишет, я пишу. Паша же папой стал недавно. Ну, пару лет назад», — поделилась она в беседе с «Радио 1».
Тонева не стала раскрывать пол и имя ребёнка, а также не выдала информацию об избраннице музыканта. Сейчас Артемьеву 42 года. Он покинул группу «Корни» ещё в 2012 году и решил развивать сольную карьеру. Кроме того, Артемьев нашёл себя в кино и периодически выходит на сцену столичного театра «Практика».
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