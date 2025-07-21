Экс-Ведьмак Генри Кавилл раскрыл пол ребёнка спустя полгода после его рождения

Актёр Генри Кавилл впервые раскрыл пол ребёнка, которого родила его супруга Натали Вискузо в январе этого года. Об этом он рассказал в интервью журналу GQ.

«Рождение моей дочери, и то, что мы впятером (у семьи есть две собаки — Прим. Life.ru) поселились в нашем доме навсегда», – признался Кавилл, отвечая на вопрос о самом важном моменте в его жизни.

Также он отметил, что обычная ежедневная рутина для него стала роскошью из-за плотного графика съёмок, интервью и путешествий. Несмотря на это, актёр всегда находит время для семьи.