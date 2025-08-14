Группе «Сплин» не следует разрешать выступать в России, уверен глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он призвал проверить уехавших после начала СВО музыкантов на предмет иностранного финансирования, поскольку они долгое время находились в недружественных странах и выступали там, за что получали оплату.

Общественный деятель подчеркнул, что в эмиграции гонорары артистов сократились, а их популярность значительно снизилась. Однако в трудное для страны время они не были с российской публикой. По мнению собеседника портала «Страсти», группа «Сплин» не дотягивает даже до уровня Аллы Пугачёвой, которая сегодня тоже не особо востребована.

«Это сбитые лётчики, которые уже понимают, что только в России они могут как-то зарабатывать, что-то петь. Там у них нет рекламодателей, контрактов, их цена 200 долларов, больше не стоят. Они уже остались без денег», — заключил глава ФПБК.