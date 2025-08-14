Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 07:45

«Сбитые лётчики»: Группу «Сплин» хотят признать иноагентами и запретить в России

Глава ФПБК Бородин призвал запретить группе «Сплин» выступать в России

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Группе «Сплин» не следует разрешать выступать в России, уверен глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он призвал проверить уехавших после начала СВО музыкантов на предмет иностранного финансирования, поскольку они долгое время находились в недружественных странах и выступали там, за что получали оплату.

Группа «Сплин» задолжала 62 миллиона рублей
Группа «Сплин» задолжала 62 миллиона рублей

Общественный деятель подчеркнул, что в эмиграции гонорары артистов сократились, а их популярность значительно снизилась. Однако в трудное для страны время они не были с российской публикой. По мнению собеседника портала «Страсти», группа «Сплин» не дотягивает даже до уровня Аллы Пугачёвой, которая сегодня тоже не особо востребована.

«Это сбитые лётчики, которые уже понимают, что только в России они могут как-то зарабатывать, что-то петь. Там у них нет рекламодателей, контрактов, их цена 200 долларов, больше не стоят. Они уже остались без денег», — заключил глава ФПБК.

Выхода нет: Как Александр Васильев довёл «Сплин» до торговли утюгами и холодильниками
Выхода нет: Как Александр Васильев довёл «Сплин» до торговли утюгами и холодильниками

Напомним, ранее группа «Сплин» решила вернуться к бизнесу в России. Музыканты планируют заниматься продажей мерча и прокатом музыкальных инструментов. Название для своей новой компании «Ласта и паста» они взяли из последнего трека.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Виталий Бородин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar