Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 апреля, 10:39

Группа «Сплин» задолжала 62 миллиона рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ spleanband

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ spleanband

Компания «Сплин», принадлежащая солисту коллектива Александру Васильеву и директору группы Александру Морозову, представила отчёт о своих финансовых результатах за 2024 год. Выяснилось, что финансовые показатели компании немного улучшились по сравнению с 2023 годом, однако прибыль отсутствует, сообщает kp.ru.

Отмечается, что чистый убыток составил 1,9 миллиона рублей, тогда как в 2023 году он достигал 24 миллионов. Кроме того, выручка группы снизилась на 10 миллионов и составила 32 миллиона рублей. Также сохраняется высокая кредиторская задолженность, которая составляет 62 миллиона рублей.

Группа «Сплин» ушла в минус на 24,5 млн из-за уехавшего Васильева
Группа «Сплин» ушла в минус на 24,5 млн из-за уехавшего Васильева

А ранее Life.ru сообщал, что лидер «Сплина» Александр Васильев продал загородный дом в Санкт-Петербурге. Хотя певец уехал из страны в 2022 году, он долгое время не решался расстаться с недвижимостью. Однако в прошлом году, согласно данным журналистов, участок площадью 1200 квадратных метров с домом размером 395 квадратных метров Васильева выставил на торги примерно за 39 миллионов рублей.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Александр Васильев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar