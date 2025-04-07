Группа «Сплин» задолжала 62 миллиона рублей

Компания «Сплин», принадлежащая солисту коллектива Александру Васильеву и директору группы Александру Морозову, представила отчёт о своих финансовых результатах за 2024 год. Выяснилось, что финансовые показатели компании немного улучшились по сравнению с 2023 годом, однако прибыль отсутствует, сообщает kp.ru.

Отмечается, что чистый убыток составил 1,9 миллиона рублей, тогда как в 2023 году он достигал 24 миллионов. Кроме того, выручка группы снизилась на 10 миллионов и составила 32 миллиона рублей. Также сохраняется высокая кредиторская задолженность, которая составляет 62 миллиона рублей.