Группа «Сплин» задолжала 62 миллиона рублей
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ spleanband
Компания «Сплин», принадлежащая солисту коллектива Александру Васильеву и директору группы Александру Морозову, представила отчёт о своих финансовых результатах за 2024 год. Выяснилось, что финансовые показатели компании немного улучшились по сравнению с 2023 годом, однако прибыль отсутствует, сообщает kp.ru.
Отмечается, что чистый убыток составил 1,9 миллиона рублей, тогда как в 2023 году он достигал 24 миллионов. Кроме того, выручка группы снизилась на 10 миллионов и составила 32 миллиона рублей. Также сохраняется высокая кредиторская задолженность, которая составляет 62 миллиона рублей.
А ранее Life.ru сообщал, что лидер «Сплина» Александр Васильев продал загородный дом в Санкт-Петербурге. Хотя певец уехал из страны в 2022 году, он долгое время не решался расстаться с недвижимостью. Однако в прошлом году, согласно данным журналистов, участок площадью 1200 квадратных метров с домом размером 395 квадратных метров Васильева выставил на торги примерно за 39 миллионов рублей.