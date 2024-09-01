Выхода нет: Группа «Сплин» ушла в минус на 24,5 млн из-за уехавшего Васильева

Группа «Сплин» ушла в минус на 24,5 миллиона. По данным Mash, музыкальный коллектив лишился былых доходов из-за уехавшего в Испанию певца Александра Васильева.

Уточним, что сейчас звёзды поют только для зарубежных слушателей: осенью запланированы концерты в Лиссабоне, Риге, Батуми, Таллине и Тбилиси, однако финансово тянуть выступления рок-группе теперь сложнее. В прошлом году музыканты закончили сезон с чистым убытком — 24,5 миллиона, хотя такого не было во времена «короны». Даже тогда рокеры получали сотни миллионов чистыми.

Рухнуло всё в августе 2022, когда Васильев выступил с речью в поддержку уехавших из страны рок-исполнителей и посвятил им песню «Выхода нет». После этого концерты в стране начали отменять.

Ранее Life.ru писал, что уехавших из России иноагентов и опальных звёзд могут лишить пенсий и других выплат. Среди получающих выплаты, например Алла Пугачёва, Борис Гребенщиков*, Андрей Макаревич*, Дмитрий Назаров. Отметим, что Гребенщиков* получает около 20 тысяч рублей из России ежемесячно, а Назаров вместе с надбавкой за звание народного артиста — 54 тысячи.