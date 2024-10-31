Сбежавший в Испанию лидер «Сплина» продал таунхаус в Петербурге, но оставил две квартиры

Уехавший в Испанию лидер «Сплина» Александр Васильев продал загородный дом в Санкт-Петербурге. По сведениям SHOT, сделка состоялась на прошлой неделе

Несмотря на отъезд из страны в 2022 году, недвижимость певец не распродавал до последнего и исправно платил налоги, в этом году он всё же решился выставить на продажу недвижимость в Курортном районе Петербурга. По информации журналистов, участок на площади 1200 квадратов, на котором стоит дом площадью 395 квадратов, был продан на прошлой неделе. Кадастровая стоимость таунхауса и земли оценивается примерно в 39 млн рублей.

Но у 55-летнего музыканта осталось ещё имущество в России – две квартиры в Петербурге. Первая площадью 55,7 квадрата оценивается в 7,8 млн рублей, вторая в доме 1912 года постройки площадью 96,4 квадрата – за 21,5 млн рублей.