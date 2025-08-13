Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 07:27

Уехавшая после начала СВО группа «Сплин» возобновляет бизнес в России

SHOT: Группа Сплин подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Ласта и паста

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Группа «Сплин», покинувшая Россию после начала СВО, решила вернуться к бизнесу на родине. По информации SHOT, музыканты планируют заниматься продажей мерча и прокатом музыкальных инструментов. Название для своей новой компании они взяли из последнего трека.

Как стало известно, лидер коллектива Александр Васильев и его директор Александр Морозов подали заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Ласта и паста». В перечне видов деятельности значатся реализация одежды и аренда музыкального оборудования, которое уже несколько лет хранится в Москве без использования. При этом у группы остаётся ООО «Сплин», за прошлый год зафиксировавшее убытки в размере более 38 миллионов рублей.

«Сплин» покинул Россию после начала специальной военной операции. Попытки завоевать аудиторию в Европе оказались неудачными — концерты группы проходили при полупустых залах. Ранее музыканты не раз заявляли, что не намерены возвращаться к работе в России и выпускать новый материал. Однако в начале 2025 года они представили песню «Ласта и паста», которая дала название и их новой фирме.

Сбежавший в Испанию лидер «Сплина» продал таунхаус в Петербурге, но оставил две квартиры
Сбежавший в Испанию лидер «Сплина» продал таунхаус в Петербурге, но оставил две квартиры
BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar