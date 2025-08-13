Уехавшая после начала СВО группа «Сплин» возобновляет бизнес в России

Группа «Сплин», покинувшая Россию после начала СВО, решила вернуться к бизнесу на родине. По информации SHOT, музыканты планируют заниматься продажей мерча и прокатом музыкальных инструментов. Название для своей новой компании они взяли из последнего трека.

Как стало известно, лидер коллектива Александр Васильев и его директор Александр Морозов подали заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Ласта и паста». В перечне видов деятельности значатся реализация одежды и аренда музыкального оборудования, которое уже несколько лет хранится в Москве без использования. При этом у группы остаётся ООО «Сплин», за прошлый год зафиксировавшее убытки в размере более 38 миллионов рублей.