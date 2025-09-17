Останина пояснила Life.ru своё предложение о «запрете» «Сектора газа». Фанаты могут расслабиться
Останина заявила, что имела в виду запрет матерных песен, а не группы Сектор газа
В России не планируют запрещать легендарную группу «Сектор Газа», а лишь могут убрать её композиции, в которых есть ненормативная лексика. Об этом Life.ru заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, извинившись перед поклонниками за свою фривольную интерпретацию своего высказывания.
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина о группе «Сектор газа». Видео © Life.ru
«Не «Сектор Газа» запретить, а композиции, где используется мат. Это и по закону защиты детей. Зрелищные предприятия не вправе использовать мат. Это и вообще тот закон, который мы приняли о запрете в публичных местах использовать мат», — заявила Останина.
По её словам, никто не планирует запрещать всенародно любимую группу, композиции которой исполняет симфонческий оркест, а сама музыка звучит в Кремле.
«Хочу даже извиниться перед поклонниками «Сектора газа» за такую фривольную интерпретацию моего высказывания. Это не в моих правилах. Не человека запрещать надо, а может постараться подкорректировать идеи, которые высказывают. Я с людьми никогда не борюсь, я борюсь с идеями», — заключила депутат.
Напомним, ранее появилась информация, что в России якобы обсуждается возможный запрет творчества группы «Сектор Газа». Утверждалось, что это связано с новыми требованиями к произведениям искусства, которые должны соответствовать духовно-нравственным ценностям.
Нина Останина. Обложка © Life.ru