Останина пояснила Life.ru своё предложение о «запрете» «Сектора газа». Фанаты могут расслабиться

В России не планируют запрещать легендарную группу «Сектор Газа», а лишь могут убрать её композиции, в которых есть ненормативная лексика. Об этом Life.ru заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, извинившись перед поклонниками за свою фривольную интерпретацию своего высказывания.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина о группе «Сектор газа». Видео © Life.ru

«Не «Сектор Газа» запретить, а композиции, где используется мат. Это и по закону защиты детей. Зрелищные предприятия не вправе использовать мат. Это и вообще тот закон, который мы приняли о запрете в публичных местах использовать мат», — заявила Останина.

По её словам, никто не планирует запрещать всенародно любимую группу, композиции которой исполняет симфонческий оркест, а сама музыка звучит в Кремле.

«Хочу даже извиниться перед поклонниками «Сектора газа» за такую фривольную интерпретацию моего высказывания. Это не в моих правилах. Не человека запрещать надо, а может постараться подкорректировать идеи, которые высказывают. Я с людьми никогда не борюсь, я борюсь с идеями», — заключила депутат.