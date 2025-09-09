«Воровайки» ответили Бородину на претензии из-за хита «Хоп, мусорок»: В зоне СВО нужны хулиганские песни

Группа «Воровайки» не согласна с мнением главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, который назвал песню «Хоп, мусорок» аморальной и оскорбляющей чувства правоохранителей и бойцов СВО. Об этом заявил Life.ru концертный директор коллектива Иван Лушников.

Во-первых, что касается Виталия Бородина, — я с ним лично не знаком, но читал, что он как-то связан с борьбой с коррупцией. Не совсем понимаю, причём здесь коррупция и шоу-бизнес, но это уже другая история. Во-вторых, он говорит о поддержке СВО, и я считаю, что поддержка должна проявляться не словами, а делами, например, ездить к нашим солдатам, организовывать благотворительные концерты в зоне СВО. Иван Лушников Концертный директор «Вороваек»

По его словам, нет смысла обижаться на заявление Бородина, так как тем самым группе была сделана неожиданная реклама. Кроме того, Лушников напомнил, что песню «Хоп, мусорок» слушают даже высокопоставленные чиновники в правоохранительных органах и никто не воспринимает композицию как оскорбление. Он добавил, что коллектив даже выступал на корпоративах стражей порядка с данным хитом.

Что касается нынешней ситуации, у группы был похожий случай несколько лет назад в Сургуте, продолжил Лушников. Там местный общественник и депутат пытался запретить концерт «Вороваек». В итоге, благодаря этой истории, у коллектива почти полностью раскупили билеты ещё до того, как сделаны были афиша и реклама. Лушников заверил, что не собирается держать зла на Бородина, так как он «раскрутил» песню, сам того не желая.

«Если тысячи людей приходят на наши концерты в разных городах России, а гастрольный график расписан на год вперёд, значит, нас слушают и ценят. Кто-то обязательно выразит недовольство, но мы к этому относимся спокойно. Обратите внимание: вход на наши концерты с 18+, и никто никого не тянет силой — взрослые люди сами выбирают, куда идти», — сказал концертный директор.

По словам Лушникова, песня «Хоп, мусорок», то она написана в юмористическом стиле — это своего рода «КВН в музыкальном формате». В тексте нет призыва неуважительно относиться к силовикам, а также нет оскорблений, подчеркнул концертный директор. Он добавил, что «Воровайки» часто выезжают с концертами для военных в зону СВО, поэтому упрёки Бородина не имеют смысла.

«Министр культуры, вручая нам награды, отметил, что именно наши песни в жанре шансона больше всего поднимают дух солдат на фронте. Это его слова — он не просто так это сказал. Министр подчеркнул важность патриотической песни, и у «Вороваек» есть прекрасная композиция «Спасибо русскому солдату». Почему упрекают нас за «Хоп, мусорок», а эту песню не приводят в пример?» — возмутился собеседник Life.ru.

Он уверен, что военнослужащим, помимо патриотических речей, нужны весёлые, задорные и иногда хулиганские песни, чтобы отвлечься и поднять себе настроение. Те, кто утверждает обратное, просто не понимают ситуацию и делают неверные выводы. Ни один солдат после боя не станет слушать гимн или официальную музыку — ему важны отдых и возможность расслабиться, заключил Лушников.