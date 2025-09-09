Мессенджер MAX
9 сентября, 11:24

«Недопустимо»: В России предложили запретить группу «Воровайки» из-за песни о полиции

Глава ФБПК Бородин призвал запретить группу Воровайки из-за песни Хоп, мусорок

Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Группа «Воровайки» может столкнуться с запретом в России из-за своего эпатажного репертуара. С соответствующей инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Чиновник заявил, что песня «Хоп, мусорок» является достаточным основанием для отмены выступлений коллектива, особенно в период проведения СВО, когда артисты, по его мнению, должны исполнять патриотические произведения.

«Пускай на сцену выходят патриоты, а не люди с цензурой, пропагандой ЛГБТ* и прочим развратом. Нормальный человек даже не поймёт, о чем этот коллектив поёт. Подобные песни про силовиков недопустимы. Я лично приложу усилия для их проверки», — заявил Бородин в разговоре с «Абзацем».

Коллектив, основанный в 1999 году, получил известность благодаря сочетанию шансона и рэпа в своём творчестве. В начале 2000-х годов группа заняла четвёртое место по продажам аудиокассет и CD в жанре «Русский шансон», а их хит «Хоп, мусорок» продолжает занимать лидирующие позиции в чартах стран СНГ. В последние годы композиции «Вороваек» получили новую волну популярности благодаря зумерам, распространяющим их в социальных сетях.

«Даю 5 тысяч рублей»: Бородин призвал запретить сайты знакомств после встречи с парнем

В марте Life.ru рассказывал о достаточно скромном для российской эстрады райдере «Вороваек». Музыканты путешествуют эконом-классом, берут 400 тысяч рублей за концерт, а останавливаться готовы в четырёхзвёздочных отелях.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

