«Даю 5 тысяч рублей»: Бородин призвал запретить сайты знакомств после встречи с парнем
В России необходимо запретить сайты знакомств, заявил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. К подобной мысли общественник пришёл после беседы с неким 30-летним парнем, который не понимал, для чего нужно заводить романтические отношения и ухаживать за девушкой.
«Я недавно спросил молодого человека 30 лет, есть ли у него девушка. А он ответил: «Зачем она мне? За ней надо ухаживать, дарить ей цветы, водить в кафе и ресторан, в театр, в кино. А так, я захожу на сайт для знакомств, даю пять тысяч рублей и ко мне приезжает любая девушка», — поделился собеседник «Абзаца».
По его словам, платформы для знакомств развращают молодёжь, а также противоречат культуре и традиционным ценностям России. Кроме того, подобными сайтами могут пользоваться мошенники и другие преступники. Бородин напомним о случаях, когда девушки погибали после свиданий с людьми, с которыми они познакомились в Сети.
