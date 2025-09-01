«Даю 5 тысяч рублей»: Бородин призвал запретить сайты знакомств после встречи с парнем

В России необходимо запретить сайты знакомств, заявил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. К подобной мысли общественник пришёл после беседы с неким 30-летним парнем, который не понимал, для чего нужно заводить романтические отношения и ухаживать за девушкой.

«Я недавно спросил молодого человека 30 лет, есть ли у него девушка. А он ответил: «Зачем она мне? За ней надо ухаживать, дарить ей цветы, водить в кафе и ресторан, в театр, в кино. А так, я захожу на сайт для знакомств, даю пять тысяч рублей и ко мне приезжает любая девушка», — поделился собеседник «Абзаца».