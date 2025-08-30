Мессенджер MAX
30 августа

Эксперт развеял главные мифы об онлайн-знакомствах

Эксперт Домашнев: Люди в интернете также ищут серьёзные отношения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Вопреки стереотипам, онлайн-знакомствами пользуются 40% одиноких россиян, причем в крупных городах этот показатель ещё выше. Об этом рассказал основатель сервиса знакомств Константин Домашнев, опровергнув пять распространённых заблуждений об интернет-знакомствах.

Ключевые мифы и реальность:

  1. «Онлайн знакомятся только неудачники» — Аудитория приложений совпадает с людьми из реальной жизни;
  2. «Серьёзных отношений в сети не ищут» — 65% женщин и 58% мужчин заявляют о поиске долгосрочных отношений;
  3. «Свайпинг эффективен» — Фото часто искажает восприятие, важнее детальные анкеты;
  4. «Анкета отражает личность» — Нейросети могут маскировать реальные черты характера;
  5. «Большой выбор упрощает поиск» — Избыток вариантов ведёт к поверхностной оценке и выгоранию;

«При большом выборе вариантов мозг начинает оценивать кандидатов очень поверхностно», — пояснил Домашнев основную проблему дейтинг-приложений в интервью для «Газеты.ru».

Эксперт рекомендовал выбирать нишевые сервисы для серьёзных отношений и переходить к личным встречам быстрее. Он также отметил, что некоторые платформы сознательно создают «игру в знакомства» вместо реального поиска партнёров.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести на сайтах знакомств специальную маркировку, которая должна предупредить пользователей, что у потенциального партнёра есть непогашенная судимость. Идею поддержали в МВД и Минцифры.

