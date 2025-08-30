Эксперт развеял главные мифы об онлайн-знакомствах
Эксперт Домашнев: Люди в интернете также ищут серьёзные отношения
Вопреки стереотипам, онлайн-знакомствами пользуются 40% одиноких россиян, причем в крупных городах этот показатель ещё выше. Об этом рассказал основатель сервиса знакомств Константин Домашнев, опровергнув пять распространённых заблуждений об интернет-знакомствах.
Ключевые мифы и реальность:
- «Онлайн знакомятся только неудачники» — Аудитория приложений совпадает с людьми из реальной жизни;
- «Серьёзных отношений в сети не ищут» — 65% женщин и 58% мужчин заявляют о поиске долгосрочных отношений;
- «Свайпинг эффективен» — Фото часто искажает восприятие, важнее детальные анкеты;
- «Анкета отражает личность» — Нейросети могут маскировать реальные черты характера;
- «Большой выбор упрощает поиск» — Избыток вариантов ведёт к поверхностной оценке и выгоранию;
«При большом выборе вариантов мозг начинает оценивать кандидатов очень поверхностно», — пояснил Домашнев основную проблему дейтинг-приложений в интервью для «Газеты.ru».
Эксперт рекомендовал выбирать нишевые сервисы для серьёзных отношений и переходить к личным встречам быстрее. Он также отметил, что некоторые платформы сознательно создают «игру в знакомства» вместо реального поиска партнёров.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести на сайтах знакомств специальную маркировку, которая должна предупредить пользователей, что у потенциального партнёра есть непогашенная судимость. Идею поддержали в МВД и Минцифры.