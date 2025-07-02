«Право выбрать»: На сайтах знакомств могут появиться «криминальные досье»

В Госдуме предложили ввести на сайтах знакомств специальную маркировку, которая должна предупредить пользователей, что у потенциального партнёра есть непогашенная судимость. С соответствующей инициативой выступила депутат Ксения Горячева. Пока что речь идёт лишь о тяжких преступлениях. Идею уже поддержали в МВД и Минцифры.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов также высказался в поддержку маркировки. По его словам, пользователи сайтов знакомств находятся в зоне риска. В частности, они могут встретить в Сети людей, с которыми вряд ли захотели бы строить отношения в реальности.

«Потому точно установить подлинность личности позволит только верификация. И у потенциального партнёра должно быть право выбрать спутника жизни среди тех, у кого нет непогашенной судимости. Либо, наоборот, закрутить роман с тем, у кого она все ещё присутствует», — отметил парламентарий в интервью 360.ru.