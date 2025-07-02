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2 июля, 07:23

«Право выбрать»: На сайтах знакомств могут появиться «криминальные досье»

Депутат Милонов поддержал маркировку о наличии судимости на сайтах знакомств

Мужчина ищет девушку на сайте знакомств. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мужчина ищет девушку на сайте знакомств. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Госдуме предложили ввести на сайтах знакомств специальную маркировку, которая должна предупредить пользователей, что у потенциального партнёра есть непогашенная судимость. С соответствующей инициативой выступила депутат Ксения Горячева. Пока что речь идёт лишь о тяжких преступлениях. Идею уже поддержали в МВД и Минцифры.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов также высказался в поддержку маркировки. По его словам, пользователи сайтов знакомств находятся в зоне риска. В частности, они могут встретить в Сети людей, с которыми вряд ли захотели бы строить отношения в реальности.

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«Потому точно установить подлинность личности позволит только верификация. И у потенциального партнёра должно быть право выбрать спутника жизни среди тех, у кого нет непогашенной судимости. Либо, наоборот, закрутить роман с тем, у кого она все ещё присутствует», — отметил парламентарий в интервью 360.ru.

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Ранее в Госдуме предложили запретить фотошопить снимки на сайтах знакомств. Депутаты призвали оставить на онлайн-сервисах только реальные фото мужчин и женщин. Однако психолог не оценила данную идею.

Борис Эльфанд
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