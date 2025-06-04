«Коплю трофеи»: Стало известно, что пишут мужчины на сайтах знакомств

Общение на сайтах знакомств может принести не только позитивные впечатления, но и совсем испортить мнение о подобных сервисах. Жительницы Московской области поделились своими историями о неудачных знакомствах. В основном, женщинам там присылали интимные фото или предлагали секс без обязательств.

Жительница Подольска пояснила, что на сайтах знакомств много женатых мужчин, извращенцев и неудачников. Например, один из потенциальных парней написал, что его не интересуют «женщины с прицепом». Другой же попросил фотографию в купальнике, так как с девушками без талии он не собирается встречаться.

Жительница Химок поделилась, что начала строить отношения с парнем из одного такого приложения. Он показал себя умным, обаятельным и галантным человеком. Однако после проведённой ночи попросил больше ему не звонить и не писать.

«Он сказал, что с девушками с сайта встречается только до первого секса, затем ищет новую женщину. На мой вопрос, зачем ему это, он со смехом ответил: «Ну это типа такого вида спорт. Добиваюсь своего, коплю трофеи, а потом мне уже неинтересно», — рассказала женщина в беседе с интернет-изданием Regions.ru.