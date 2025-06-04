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Регион
4 июня, 08:43

«Коплю трофеи»: Стало известно, что пишут мужчины на сайтах знакомств

Regions.ru: Мужчины на сайтах знакомств не ищут «женщин с прицепом»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Общение на сайтах знакомств может принести не только позитивные впечатления, но и совсем испортить мнение о подобных сервисах. Жительницы Московской области поделились своими историями о неудачных знакомствах. В основном, женщинам там присылали интимные фото или предлагали секс без обязательств.

Жительница Подольска пояснила, что на сайтах знакомств много женатых мужчин, извращенцев и неудачников. Например, один из потенциальных парней написал, что его не интересуют «женщины с прицепом». Другой же попросил фотографию в купальнике, так как с девушками без талии он не собирается встречаться.

Жительница Химок поделилась, что начала строить отношения с парнем из одного такого приложения. Он показал себя умным, обаятельным и галантным человеком. Однако после проведённой ночи попросил больше ему не звонить и не писать.

«Он сказал, что с девушками с сайта встречается только до первого секса, затем ищет новую женщину. На мой вопрос, зачем ему это, он со смехом ответил: «Ну это типа такого вида спорт. Добиваюсь своего, коплю трофеи, а потом мне уже неинтересно», — рассказала женщина в беседе с интернет-изданием Regions.ru.
«До неузнаваемости»: Психолог не оценила идею о запрете ретушировать фото на сайтах знакомств
«До неузнаваемости»: Психолог не оценила идею о запрете ретушировать фото на сайтах знакомств

Напомним, что ранее депутаты от ЛДПР предложили запретить выкладывать фото с ретушью на сайты и приложения для знакомств. Политики заявили, что давно пора навести порядок на площадках для свиданий, чтобы россияне стали больше им доверять. Предлагается запретить любую цифровую обработку фотографий, оставив только реальные снимки.

Дарья Нарыкова
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