Чтобы ожидания совпали с реальностью: Россиянам могут запретить фотошопить фото на сайтах знакомств

Запретить выкладывать отфотошопленные снимки в приложения для знакомств предлагают в Госдуме. По данным SHOT, с такой инициативой выступили депутаты ЛДПР. Они заявили, что давно пора навести порядок на площадках для свиданий, чтобы россияне стали больше им доверять. Предлагается запретить любую цифровую обработку фотографий и оставить только реальные снимки мужчин и женщин.

Механизм рассматривается следующий: запретить грузить в дейтинг уже готовые кадры и фотографироваться в самом приложении или на сайте, без возможности редактирования. Таким образом, противоположный пол сможет оценить реальную внешность и возраст и только потом свайпнуть в нужную сторону.

Ещё один вариант — разработать специальный алгоритм под эгидой Роскомнадзора на основе ИИ, который будет распознавать признаки фотошопа при загрузке. И если платформы не согласятся их внедрять, предусмотреть штрафы.

«Мы живём в эпоху, когда цифровые технологии позволяют буквально перерисовать человека: стереть возраст, изменить черты лица, создать образ, который не имеет ничего общего с реальностью. И когда такие «маски» становятся нормой, страдают самые уязвимые», — заявил нам куратор молодёжной организации партии Дмитрий Шатунов.