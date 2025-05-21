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Регион
21 мая, 08:02

Чтобы ожидания совпали с реальностью: Россиянам могут запретить фотошопить фото на сайтах знакомств

Депутаты предложили запретить выкладывать фото с ретушью в дейтинг-приложения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TheVisualsYouNeed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TheVisualsYouNeed

Запретить выкладывать отфотошопленные снимки в приложения для знакомств предлагают в Госдуме. По данным SHOT, с такой инициативой выступили депутаты ЛДПР. Они заявили, что давно пора навести порядок на площадках для свиданий, чтобы россияне стали больше им доверять. Предлагается запретить любую цифровую обработку фотографий и оставить только реальные снимки мужчин и женщин.

Механизм рассматривается следующий: запретить грузить в дейтинг уже готовые кадры и фотографироваться в самом приложении или на сайте, без возможности редактирования. Таким образом, противоположный пол сможет оценить реальную внешность и возраст и только потом свайпнуть в нужную сторону.

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Ещё один вариант — разработать специальный алгоритм под эгидой Роскомнадзора на основе ИИ, который будет распознавать признаки фотошопа при загрузке. И если платформы не согласятся их внедрять, предусмотреть штрафы.

«Мы живём в эпоху, когда цифровые технологии позволяют буквально перерисовать человека: стереть возраст, изменить черты лица, создать образ, который не имеет ничего общего с реальностью. И когда такие «маски» становятся нормой, страдают самые уязвимые», — заявил нам куратор молодёжной организации партии Дмитрий Шатунов.

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А ранее мужчинам рассказали, какие фото на сайтах знакомств отталкивают женщин. В чёрном списке — снимки на фоне авто, рядом с авто, внутри салона авто и любые другие фото на тему машины.

Александра Вишнякова
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