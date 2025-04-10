Пометку «ранее судим» хотят добавить на сайтах знакомств
Mash: В ГД предложили ставить пометки «ранее судим» в анкеты на сайтах знакомств
Девушка ищет свою любовь на сайте знакомств. Фото © Life.ru/Шедеврум
В России всерьёз обеспокоены безопасностью онлайн-знакомств. Депутаты Госдумы предлагают внедрить систему, которая позволит пользователям дейтинговых приложений видеть, был ли их потенциальный партнёр судим, пишет Mash.
Причина проста: слишком часто за маской романтика скрываются преступники, склонные к насилию и мошенничеству. Печальная статистика говорит сама за себя: в 2022 году зафиксировано огромное количество случаев домашнего насилия, когда агрессоры находили своих жертв в социальных сетях.
Чтобы защитить пользователей, особенно женщин, предлагается разрешить приложениям проверять пользователей по базе МВД, чтобы выявлять тех, кто имеет судимости по опасным статьям, таким как изнасилование или угроза убийством. Это поможет избежать трагических последствий и сделать знакомства в Сети более безопасными.
А ранее психологи выявили основные факторы, затрудняющие поиск партнёра на сайтах знакомств. Анализ показал, что на успех влияет целый ряд аспектов, включая различия между мужчинами и женщинами, требования к внешности и восприятие возраста. В частности, негативное воздействие фотографий мужчин с автомобилями влияет на их привлекательность в глазах женской аудитории.