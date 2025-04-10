Пометку «ранее судим» хотят добавить на сайтах знакомств

В России всерьёз обеспокоены безопасностью онлайн-знакомств. Депутаты Госдумы предлагают внедрить систему, которая позволит пользователям дейтинговых приложений видеть, был ли их потенциальный партнёр судим, пишет Mash.

Причина проста: слишком часто за маской романтика скрываются преступники, склонные к насилию и мошенничеству. Печальная статистика говорит сама за себя: в 2022 году зафиксировано огромное количество случаев домашнего насилия, когда агрессоры находили своих жертв в социальных сетях.