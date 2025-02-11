Заветный свайп вправо: Психолог назвала 5 критериев, по которым мужчины оценивают девушек в Сети

В преддверии Дня святого Валентина многие девушки задумываются, как привлечь внимание на сайтах знакомств и получить заветный свайп вправо. О том, на что мужчины обращают внимание в анкетах и какие ошибки чаще всего совершают женщины, в беседе с Life.ru рассказала психолог сервиса для поиска отношений Teamo Татьяна Любина.

По словам эксперта, мужчины в первую очередь оценивают визуальную составляющую анкеты, но вопреки стереотипам обращают больше внимания на лицо, чем на тело.

Согласно исследованию кафедры клинической психологии в Университете Новой Англии за 2024 год, на изучение лица на сайте знакомств уходит 83% времени, потраченного на фотографии. Даже если на изображении на девушке не так много одежды, пользователи дейтинг-приложений всё равно потратят время, рассматривая лицо. Татьяна Любина Психолог сервиса для поиска отношений Теамо

Эксперт также предостерегает от использования старых или чрезмерно отретушированных снимков, ведь мужчины не любят разочаровываться при встрече. Если вы сильно изменились за последние годы, лучше обновить фото, чем рисковать потерять доверие.

Если мужчина уже заинтересовался фото, следующим этапом становится текст анкеты. Здесь важно показать, что у вас насыщенная жизнь и интересные увлечения. Мужчины обращают внимание на остроумие, увлечения, работу, стиль жизни. Если женщина с юмором рассказывает о себе и даёт понять, что у неё есть интересы помимо отношений, это привлекает.

«Бывает, что девушки сообщают о том, какие партнёры им не подходят и их не интересуют. Есть заблуждение, что такое заявление убережёт от разочарований и привлечёт целеустремленных парней без вредных привычек. Но это неверная стратегия. Лучше сосредоточиться на позитиве», — советует Любина.

Многие девушки также не указывают, чего именно они хотят от знакомств, а это может привести к лишним и неудачным контактам. Если вы ищете серьёзные отношения, лучше сразу об этом написать. Это не отпугнёт достойных мужчин, а наоборот — привлечёт.

После обмена лайками или свайпами в игру вступает переписка, и здесь важно не допустить ошибок. Психолог подчёркивает, что девушкам не стоит бояться проявлять инициативу.

«Кому-то нравится лёгкое веселое и ненавязчивое общение, а кто-то не прочь почитать «лонгриды» о вашей жизни. Постарайтесь сразу поймать «волну» и почувствовать собеседника. Но помните, что мужчины ценят активное участие и внимание к себе в диалоге», — отметила эксперт.