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8 февраля, 17:30

Мамочка вместо жены: Психолог рассказала, чем опасен неравный брак для молодого мужчины

Психолог Быстрова: Мужчина может лишиться независимости рядом со зрелой женщиной

Мужчины, которые вступают в отношения с более зрелой женщиной, рискуют потерять независимость, а также подорвать свою самостоятельность. Об этом заявила психолог-консультант Анастасия Быстрова.

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По мнению эксперта, часто молодые мужчины на подсознательном уровне выбирают более зрелую партнёршу, чтобы заменить мать. В итоге это приводит к отсутствию личной ответственности и нежеланию развивать собственные навыки, поскольку рядом уже есть человек, который заботится.

«В подобных союзах мужчина рискует застрять в роли «маменькиного сынка», который не способен принимать важные решения. Женщина при таких обстоятельствах оказывается не только партнёром, но и эмоциональным опекуном, что может ограничить её свободу и развитие», — отметила психолог в беседе с NEWS.ru.

Ранее Life.ru писал о похожей ситуации в отношениях 62-летнего Григория Лепса и его 19-летней невесты. Аврора Киба действительно могла влюбиться в певца, который старше её в три раза, чтобы быть под его опекой и защитой. Всю материальную и социальную ответственность девушка готова переложить на мужа, а сама при этом ни за что не отвечать.

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freepik

Алёна Зиновьева
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