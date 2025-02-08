Мамочка вместо жены: Психолог рассказала, чем опасен неравный брак для молодого мужчины

Мужчины, которые вступают в отношения с более зрелой женщиной, рискуют потерять независимость, а также подорвать свою самостоятельность. Об этом заявила психолог-консультант Анастасия Быстрова.

По мнению эксперта, часто молодые мужчины на подсознательном уровне выбирают более зрелую партнёршу, чтобы заменить мать. В итоге это приводит к отсутствию личной ответственности и нежеланию развивать собственные навыки, поскольку рядом уже есть человек, который заботится.

«В подобных союзах мужчина рискует застрять в роли «маменькиного сынка», который не способен принимать важные решения. Женщина при таких обстоятельствах оказывается не только партнёром, но и эмоциональным опекуном, что может ограничить её свободу и развитие», — отметила психолог в беседе с NEWS.ru.