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6 февраля, 14:44

«Игнорируют показушников»: Мужчинам рассказали, какие фото отталкивают женщин

Психолог Миллер призвала мужчин не ставить фото с авто на сайты знакомств

При оформлении профиля на сайте знакомств мужчинам не следует ставить снимки на фоне авто, рядом с авто, внутри салона авто и любые другие фото на тему машины. Об этом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер. Она предупредила, что подобные картинки лишь отпугнут девушек. Собеседница Инфо24 подчеркнула, что женщины с интеллектом «игнорируют показушников», которые хотят похвастаться высоким статусом за счёт автомобиля.

«Если ты действительно обладаешь большими финансовыми ресурсами, и машина, как и другие блага, для тебя норма (а не способ самоутвердиться, взяв её напрокат или продав половину органов), то ты не станешь об этом рассказывать на каждом углу», — сыронизировала психолог.

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Ранее мужчинам объяснили, что привлекает девушек на сайтах знакомств. Психолог призвала мужчин не ставить фото с шашлыков, в очках, на фоне памятников и с животными.

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Борис Эльфанд
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