Свайпнуть вправо: Мужчинам объяснили, что привлекает девушек на сайтах знакомств

Профиль на сайте знакомств нужно заполнить качественными фото, на которых хорошо видно человека. Поэтому снимки на фоне памятников, в очках, с животными или с шашлыков не подходят. Также девушки обращают внимание на рост мужчин, однако общее впечатление важнее, рассказала психолог Татьяна Любина.

«Но общее впечатление от фото всё же на первом месте. Уже в первые секунды на его страничке понятно, насколько мужчина обаятелен, брутален и уверен в себе. Одна лучезарная улыбка может заставить её свайпнуть вправо», — отметила эксперт.

Кроме того, девушки могут поинтересоваться, какие часы носит мужчина и есть ли у него машина. Однако ставить фото из чужих авто — плохая идея. Жизненные цели потенциального партнёра тоже играют большую роль, поэтому очень важно составить развёрнутое описание личности, рассказать об интересах и достижениях.

Собеседница «Газеты.ru» добавила, что шансы на свайп вправо увеличатся, если использовать оригинальные фразы и проявлять чувство юмора. Также мужчина может рассказать про своё хобби — возможно, интересы совпадут и станут для девушки поводом для начала отношений.