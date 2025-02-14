Назван топ причин, почему на сайтах знакомств так сложно найти вторую половинку

Психолог Виктория Власова поделилась мнением о причинах, по которым многим людям сложно найти вторую половинку на платформах знакомств. Эксперт выделила несколько ключевых моментов.

1. Старение мужчин

Согласно статистике, мужчины в России живут в среднем на 10 лет меньше, чем женщины. Основные причины этого явления заключаются в стрессах на рабочем месте, недостаточной физической активности и нездоровых привычках, таких как употребление алкоголя и курение. Всё это, как рассказала Власова в беседе с РИА «ФедералПресс», может ускорить процесс старения.

2. Заниженный возраст на сайтах знакомств

Другая проблема, с которой сталкиваются женщины, — это то, что многие мужчины указывают заниженный возраст в своих профилях. Например, мужчина, которому 55 лет, может указать 45. Это создаёт нереалистичное восприятие, и женщины иногда сталкиваются с партнёрами, которые выглядят значительно старше, чем указали в анкете.

3. Ухоженность женщин

В отличие от мужчин, у женщин с детства формируется культура ухаживания за собой. Они осознают, что ухоженность повышает шансы на успешные отношения и инвестируют время и ресурсы в спорт, питание и уход за кожей.

4. Альтернативные способы найти партнёра

Психолог напомнила, что сайты знакомств не являются единственным вариантом для поиска партнёра, особенно для женщин старше 35 лет. Власова рекомендует рассмотреть другие варианты:

Посещение клубов по интересам и хобби, где можно встретить активных и ухоженных мужчин;

Участие в образовательных мероприятиях, таких как бизнес-курсы или тренинги, где мужчины стремятся к саморазвитию;

Обсуждение тем в социальных сетях, которые могут привести к реальным встречам;

Участие в деловых мероприятиях и нетворкинге, где мужчины, ориентированные на успех, чаще следят за своим внешним видом.

В заключение, психолог Виктория Власова подчеркнула, что важно самим формировать круг общения и не ограничиваться только сайтами знакомств. Интересные и ухоженные мужчины встречаются везде, стоит лишь поискать в правильных местах.