«До неузнаваемости»: Психолог не оценила идею о запрете ретушировать фото на сайтах знакомств

Психолог Екатерина Кольцова выступила против предложенной в Госдуме идеи запретить фотошоп на сайтах знакомств. По её словам, ретушь фотографий характерна как для мужчин, так и для женщин и не обязательно свидетельствует о наличии психологических проблем.

За последние 20 лет общество стало больше ориентироваться на визуальные образы. Хороший внешний вид стал практически обязательным для восприятия, будь то люди, товары, услуги или даже еда. Женщины могут думать, что необработанный снимок не соответствует общественным канонам красоты.

А мужчины зачастую ориентируются именно на привлекательность потенциальной партнёрши. Представители сильного пола, к слову, тоже используют ретушь, но значительно реже. Обычно этим занимаются нарциссы, уверена собеседница «Москвы 24». При этом женщины обращают внимание не только на фото, но и на описание профиля.

«Конечно, есть и те, которые ретуширует фото из-за наличия психологических проблем, связанных с непринятием своей внешности. Таких людей можно отличить по тому, что они слишком сильно изменяют кадры – практически до неузнаваемости», — отметила эксперт.

Что касается идеи запрета на фотошоп, она считает, что такая инициатива может отпугнуть пользователей сайтов знакомств, причём как женщин, так и мужчин, поскольку будет воспринята как вмешательство в личное пространство. Хотя у этого предложения есть и положительные стороны: реальные фотографии могут снизить разрыв между ожиданиями и реальностью.