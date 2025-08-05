Свидание не по назначению: Девушки на сайтах знакомств ищут себе «мужа на час»

В США девушки используют сайты знакомств, чтобы найти себе мужчин, готовых помочь с ремонтом и решением других бытовых проблем. Об этом интересном явлении сообщает The New York Post.

Американки используют приложение Hinge, но не для романтических целей. Они обновляют профили и ищут парней, чтобы те, например, собрали мебель или установили полки. Таким промышляет, например, 24-летняя жительница Бруклина Сторм Халестрап. Одного партнёра она попросила купить растения для комнаты и помочь их расставить, а другой повесил рамки и лампу в спальне.

Причём, как отмечает издание, женщины изначально указывают, что им нужна помощь с ремонтом. Удивительно, но такое привлекает гораздо больше мужского внимания, чем «классические» анкеты или флиртующие послания. По словам 24-летней жительницы Сиэтла Римики Баннерджи, она получается множество откликов, когда честно написала, что ей нужен помощник для сборки мебели. Один из собеседников действительно приехал и собрал каркас кровати.

Видео в социальных сетях, где партнёры с Hinge выполняют обязанности «мужа на час», собирают много просмотров. Как отмечают эксперты, такие нетипичные свидания помогают быстрее установить контакт и добиться комфортной атмосферы. Тем не менее девушек предупреждают, что не стоит приглашать незнакомцев на первую встречу к себе домой.