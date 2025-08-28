Унижают религию: Милонов призвал запретить продажу костюмов священников и монахинь в секс-шопах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Life.ru призвал запретить продажу костюмов священников и монахинь в секс-шопах. По словам парламентария, подобная одежда попросту унижает религию и веру.
Мало того, сами эти магазины должны быть закрыты, раз они продают такие костюмы, их организаторы заключены в тюрьму за это. Эти люди эксплуатируют чувства больных людей, преступников, маньяков потому, что нормальные люди, конечно, в эти магазины даже не зайдут.
Милонов крайне возмущён тем, что продавцы, оскорбляющие религиозные чувства верующих, до сих пор не понесли наказание. Он считает вопиющим фактом наличие провокационной витрины магазина на Тверской улице в центре Москвы, которая, по его мнению, является прямым вызовом указу президента о традиционных ценностях и издевательством над ним. В связи с этим депутат потребовал немедленного и тщательного расследования этого дела «на самом высоком уровне».
«Эти люди давно уже должны быть в тюрьме, они оскорбляют религию, чувства верующих», — резюмировал Милонов.
Ранее сообщалось, что Преображенский районный суд Москвы запретил порно с участием актёров в костюмах священнослужителей и монахинь. Судья наложил запрет на распространение трёх веб-страниц, содержащих подобные материалы.